Ein geplatzter Reifen führt zu einer Kettenreaktion. Nach stundenlangen Lösch- sowie Aufräumarbeiten ist die Autobahn wieder frei.

Plauen - Ein brennender Lkw-Auflieger hat auf der A72 Richtung Hof eine langanhaltende Sperrung ausgelöst. Seit den frühen Morgenstunden war der Abschnitt zwischen Plauen-Ost und Plauen-Süd gesperrt gewesen, wie die Polizei mitteilte. Nun sei die Strecke wieder frei.

Hintergrund war die Panne eines Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Plauen-Ost. Durch einen geplatzten Reifen fing der Auflieger eines 34-jährigen Fahrers am Morgen Feuer. Dieser koppelte das Zugfahrzeug noch rechtzeitig ab und kam nicht zu Schaden, wie es hieß. Der mit Kartons und Radachsen beladenen Auflieger wurde anschließend von der Feuerwehr mit Schaum gelöscht, wie die Stadt Plauen ergänzte.