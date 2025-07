Am späten Abend kommt es auf der A2 zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen – mit Folgen für beide Fahrer. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum nächsten Morgen an.

Helmstedt - Auf der A2 Richtung Hannover in Höhe Helmstedt-West sind zwei Lastwagen schwer aufeinandergeprallt. Am späten Mittwochabend kam es zu der Kollision, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Demnach fuhren zwei Lkw-Fahrer hintereinander, als kurz vor der Anschlussstelle ein Auto von der linken Spur einscherte, um die Autobahn zu verlassen. Der vordere, 45 Jahre alte Lkw-Fahrer, musste stark abbremsen, woraufhin der automatische Notbremsassistent seines Fahrzeugs auslöste. Der hinter ihm fahrende 22-Jährige fuhr mit seinem Lkw auf. Das Auto verließ die Autobahn und fuhr weiter, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Da durch den Aufprall eine große Menge Betriebsflüssigkeit auslief, wurde die Richtungsfahrbahn auf rund 600 Quadratmetern stark beschädigt und vorerst gesperrt. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Inzwischen ist der Streckenabschnitt wieder freigegeben und der Verkehr fließt.