Nach einem Unfall zweier Lkw auf der A4 war die Autobahn stundenlang gesperrt. Nun ist die Autobahn wieder frei.

Gotha - Die A4 ist nach einem Unfall zweier Lkw zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Gotha nach stundenlanger Sperrung wieder frei befahrbar. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Sperrung um 14.15 Uhr aufgehoben, nachdem die Räumungsarbeiten beendet wurden.

Ein Lkw war auf der Autobahn 4 zwischen den beiden Anschlussstellen gegen einen weiteren Lkw geprallt. Für Bergungsarbeiten war der Autobahnabschnitt ab der Anschlussstelle Gotha/Boxberg daher mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Auch auf den Umgehungsstraßen kam es laut einer Sprecherin zu Verkehrsbehinderungen.

Beide Fahrer aus dem Krankenhaus entlassen

Nach Angaben der Polizei kam ein Lkw in der Nacht um 2.55 Uhr auf den rechten Standstreifen ab, wo bereits ein weiterer Lkw aufgrund eines Reifenschadens stand. Bei dem Unfall kam es demnach zu einem Totalschaden beider Fahrzeuge, die von der Fahrbahn in einen Straßengraben geschoben wurden. Für die Bergungsarbeiten kam auch ein Kran zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren laut Polizei mit zusammen 13 Tonnen Paketen und Stückgut beladen, von dem sich einiges auf der Fahrbahn verteilt hatte. Die beiden Fahrer im Alter von 45 und 46 Jahren kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, konnten aber mittlerweile beide wieder entlassen werden.