Nach mehr als 25 Jahren endet in Wolfsburg eine Ära: Das Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ schließt, Spitzenkoch Sven Elverfeld hört auf. Er möchte den Fokus auf etwas Neues setzen.

Wolfsburg - Der Drei-Sterne-Koch Sven Elverfeld hört als Küchenchef des „Aqua“ in Wolfsburg auf. „Jetzt ist die Zeit für ein persönliches Reset, für neue Ideen und Perspektiven“, wird Elverfeld vom Hotel The Ritz-Carlton zitiert. Das Restaurant „Aqua“ in der Autostadt schließe nach mehr als 25 Jahren, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Küche Elverfelds war zuletzt im Juni vom Hotel- und Restaurantführer „Guide Michelin“ abermals mit drei Sternen bewertet worden und gehörte damit zu Deutschlands zwölf Top-Adressen mit der höchsten Bewertung. Das „Aqua“ war damit das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen.

Nach einem Vierteljahrhundert endet die Ära nun. „Ich wollte bewusst einen klaren Schlusspunkt setzen – kein langsamer Abschied, sondern ein kraftvoller, stilvoller Abschluss“, sagte Elverfeld. Der Schritt sei persönlich motiviert und markiere das bewusst gewählte Ende eines vollständig erzählten Werkes, teilte das Hotel mit.

„Ein Lebenswerk endet – damit ein Lebenstraum entstehen kann“, sagte Elverfeld. Er schließe das Kapitel, um den Lebenstraum seiner Ehefrau Saskia zu unterstützen.