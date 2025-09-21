Auf der wichtigen Fernverkehrsstrecke zwischen Berlin und Stendal muss kurzfristig gebaut werden. Die Ursachen sind noch nicht klar. Aber der Betrieb ist stark beeinträchtigt.

Zwischen Berlin und Stendal kommt es kurzfristig zu Bauarbeiten, die zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr führen. (Archivbild)

Berlin/Stendal - Wegen kurzfristiger Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Stendal kommt es seit dem Morgen zu größeren Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Wie die Bahn mitteilte, fallen unter anderem ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt sowie zwischen Berlin und Aachen komplett aus.

Auf weiteren Verbindungen komme es zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten. Genaue Gründe konnte eine Bahnsprecherin noch nicht mitteilen. Es handele sich aber nicht um Schäden durch Vandalismus. Erst vor rund einer Woche hatte ein brennender Sicherungskasten in einem Stellwerk bei Hannover zu massiven Beeinträchtigungen bei der Bahn geführt.