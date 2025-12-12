Im neuen Innovationszentrum „DICE“ in Rudolstadt stehen Recycling und Textilien von morgen im Fokus. 63 Partner haben eine Kooperation zugesagt, darunter Adidas und Continental.

Rudolstadt - In Rudolstadt ist nach rund acht Monaten Bauzeit ein Innovationszentrum für textile Kreislaufwirtschaft feierlich eingeweiht worden. In einem viergeschossigen Labor- und Bürogebäude und einer Versuchshalle mit jeweils rund 1.000 Quadratmetern Grundfläche sollen künftig unter anderem die Forschung zum Recycling von Polyester und Baumwolle sowie die Erprobung alternativer Zellstofflieferanten für textile Anwendungen im Fokus stehen.

Das neue „Demonstration and Innovation Center for Textile Circular Economy“ - kurz DICE - solle national und international führend werden bei der Erforschung und Entwicklung umweltfreundlicher Prozesse zur Herstellung von Chemiezellstoff, sagte Benjamin Redlingshöfer, Direktor des für die Forschungsarbeit verantwortlichen Thüringischen Instituts für Textil- und Kunststoff-Forschung. Dabei sollen nicht nur Bekleidungstextilien, sondern auch „Hochleistungsanwendungen aus der Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrt oder etwa dem Verteidigungssektor“ erforscht werden, so Redlingshöfer.

Instituts-Direktor: „Wir müssen Ergebnisse liefern“

Das Rudolstädter Institut forscht seit rund 30 Jahren zu alternativen und umweltschonenden Ressourcen und Recyclinglösungen für die Textilindustrie. Bislang haben den Angaben nach 63 Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verbände und Netzwerke eine Partnerschaft mit dem neuen Innovationszentrum zugesagt - darunter namhafte Hersteller wie Adidas, Vaude und Continental.

Das Institut arbeite im Gegensatz zu staatlichen Hochschulen ausschließlich drittmittelfinanziert und sei neben Fördergeldern auf Partner aus der Industrie angewiesen. Im Fokus stehe deshalb praxisnahe Forschung für den Markttransfer: „Wir müssen an den richtigen Themen forschen und wir müssen Ergebnisse liefern“, so Redlingshöfer.

Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro, je zur Hälfte aus EU-Mitteln und Geldern, die das Forschungsinstitut von privatwirtschaftlichen Partnern akquiriert hat, so Redlingshöfer. Weitere 4,5 Millionen Euro stammen aus Mitteln von Land und EU zur Förderung von Forschung und Entwicklung. Auch während der achtmonatigen Bauphase seien deshalb bereits 50 Forschungsvorhaben angestoßen oder abgeschlossen worden, so der Institutsdirektor.