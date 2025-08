Magdeburg - Anreiz für sportliche Betätigung: Schulanfänger bekommen in diesem Jahr erneut vom Land einen Gutschein zur Mitgliedschaft in einem Sportverein. Jeder der rund 20.000 Erstklässler erhalte einen Zuschuss zu einer Mitgliedschaft in Höhe von 50 Euro, teilte das Innen- und Sportministerium mit. Der Gutschein könne in jedem Sportverein eingelöst werden, der Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt sei. Den Angaben zufolge können sie bis Ende Februar 2026 eingelöst werden.

Damit geht das Programm „Vereine machen Schule – Sportgutscheine für Sachsen-Anhalts Schulanfängerinnen und Schulanfänger“ in die dritte Runde. Die Gutscheine werden von den Lehrkräften in den ersten Wochen des neuen Schuljahres verteilt. Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) rief die Eltern dazu auf, von der Förderung Gebrauch zu machen. „Teamgeist, Fairness und Toleranz werden Kindern in Sportvereinen vermittelt.“ Das fördere die positive Entwicklung von jungen Menschen und stärke die Vereine als wichtige Orte des sozialen Miteinanders.