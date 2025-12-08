Sporting Lissabon plagen vor dem schweren Champions-League-Spiel in München Personalsorgen. Drei wichtige Profis bleiben daheim in Portugal.

München - Sporting Lissabon muss im Champions-League-Spiel beim FC Bayern München am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) kurzfristig ohne drei Schlüsselspieler antreten. Die offenbar angeschlagenen Offensivspieler Pedro Gonçalves und Francisco Trincão sowie der am Fuß verletzte Geovany Quenda reisten nicht mit der Mannschaft nach München, wie vor der Ankunft von Portugals Fußball-Meister am Montagabend bekannt wurde.

Über die genauen Gründe könnte Trainer Rui Borges bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena Auskunft geben.