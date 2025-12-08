Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will einen „Führungsanspruch“ der Hauptstadt als Startup-Metropole im Bereich der Finanztechnologien ausbauen. Es gehe darum, neue Unternehmen in die Stadt zu ziehen und auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Wegner am Nachmittag anlässlich einer Startup-Tour. Unter anderem besuchte er das House of Finance and Tech, ein Zentrum für Finanzinnovation.

„Ich glaube, vom Image her haben wir da einiges zu bieten als Stadt der Freiheit, als Stadt der Internationalität, der Weltoffenheit. Aber wir müssen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass die sogenannten Soft Skills stimmen und funktionieren“, sagte Wegner. Das Problem sei der Mangel an Wohnraum, den er als einen „Bremsklotz“ in der Entwicklung bezeichnete. Die Verwaltungsreform, die zum 1. Januar 2026 greife, werde aber auch für Verbesserungen sorgen.

„Wir müssen einfach schneller werden“

„Wir brauchen deutlich weniger Bürokratie, weniger Regularien. Da ist der Bund in der Verantwortung, aber auch das Land Berlin. Auch wir müssen gucken, wie wir beim Vergaberecht, bei Ausschreibungsverfahren besser werden können“, sagte der Regierungschef. „Wir müssen einfach schneller werden, damit weiter Gründerinnen und Gründer, Startups sagen, hey, ich muss nach Berlin, ich will in Berlin gründen.“

Das House of Finance and Tech ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit des Finanzsektors zwischen dem Land Berlin und der Privatwirtschaft. Rund ein Drittel aller FinTech-Startups in Deutschland sind nach Angaben des Zentrums in Berlin angesiedelt, mit mehr als 160 Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Im Bereich FinTech geht es etwa um technologiebasierte Anwendungssysteme rund um das Thema Finanzen.