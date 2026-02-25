Laura Papendick teilt ihr Glück: Die bekannte RTL-Moderatorin erwartet erneut Nachwuchs und spricht über die besondere Zeit mit ihrer wachsenden Familie.

Köln - Sportmoderatorin Laura Papendick (RTL) freut sich auf ihr zweites Kind. Die 37-Jährige ist erneut schwanger, wie ihr Sender mitteilte. „Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr“, erklärte die Moderatorin, die viele Zuschauer zum Beispiel von den Fußball-Übertragungen der Europa League kennen. „Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein.“

Papendick wurde 1989 in Bergisch Gladbach geboren. Neben der Fußball-Berichterstattung präsentiert sie auch Motorsport, etwa das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring (Nitro).

Papendicks erstes Kind war im Sommer 2023 zur Welt gekommen. Nach Angaben von RTL.de ist die Moderatorin mit dem Ex-„Bachelorette“-Kandidaten Alexander Hindersmann liiert.