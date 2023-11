Aurich/Münster - Für das Erlernen von Münsterländer Platt steht ab sofort eine eigene Sprachlern-App bereit. Unter dem Titel „PlattinO-Münsterland“ ist nun eine neue Version der aus Ostfriesland stammenden Sprachlern-App „PlattinO“ gestartet. „In der Bevölkerung im Münsterland gibt es ein großes Interesse am Erwerb des Münsterländer Platt“, sagte der Professor für Sprachwissenschaft an der Uni Münster, Helmut Spiekermann, in einer Mitteilung der Ostfriesischen Landschaft in Aurich am Montag. Der Experte für Niederdeutsch hat das neue Angebot zusammen mit einem Team entwickelt. Die Sprachlern-App aus Ostfriesland, die als Vorlage diente, ist seit dem Start 2021 rund 75.000 Mal geladen worden.

Zwar gibt es den Angaben zufolge bereits Angebote Plattdeutsch zu lernen - etwa in Buchform oder als Sprachkurse, jedoch keine für Smartphones oder Tablets. Das Team im Centrum für Niederdeutsch am Germanistischen Institut der Uni Münster hofft, mit dem neuen Angebot auch junge Menschen zu begeistern, um so die plattdeutsche Sprache des Münsterlandes zu erhalten.

Das Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft in Aurich, einem Regionalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung, hatte die App für den systematischen Spracherwerb entwickelt. Die ursprünglich in ostfriesischem Platt verfassten Texte wurden ins Münsterländer Platt übertragen und Tondateien neu eingesprochen. In der App, dessen Titel für „Platt in Ostfriesland“ steht, können Lernende auf 40 Kapitel zugreifen, in denen mehr als 735 Vokabeln geübt werden können.