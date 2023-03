Vetschau - Der Spreewald bereitet sich auf seine Gäste vor. Nach Angaben des Tourismusverbandes holen an den großen Häfen in Lübben und Lübbenau Fährleute ihre Kähne aus dem Winterschlaf und machen sie startklar für die ersten Frühlingsfahrten mit Touristen. Zu Ostern startet die Hauptsaison in der Kulturlandschaft im Südosten Brandenburgs. Der Ort Schlepzig macht am kommenden Wochenende mit ersten Kahnfahrten den Anfang auf den Kanälen des Spreewaldes.

Der Tourismusverband zeigte sich zufrieden mit den Buchungen für die Osterferien, obwohl sie in diesem Jahr später begonnen hätten, wie Leiterin Annette Ernst am Mittwoch berichtete. Für Kurzentschlossene gebe es im Spreewald noch Übernachtungsmöglichkeiten und Ferienunterkünfte, vor allem in Lübbenau.

Bei Buchungen sei Aktivurlaub mit Wander- und Radtouren sehr gefragt, erläuterte die Leiterin. Der Verband hat neue Rad- und Wandertouren im Spreewald zusammengestellt, die auf der Seite spreewald.de zu finden seien. Jan Hornhauer von der Stadt Calau empfiehlt einen Besuch auf dem Adler- und Jagdfalkenhof in Werchow und das dort gelegene Wandergebiet „Calauer Schweiz“ mit Aussichtsturm.

Zum Osterwochenende können Besucher im Spreewald eine Vielzahl an gelebten Bräuchen erleben. Der wohl bekannteste Brauch, das Ostereierverzieren, kann bei Schauvorführungen selbst ausprobiert werden. Beim traditionellen wendischen Kirchgang am Ostersonntag in Burg werden wieder viele Besucher erwartet, auch Osterfeuer in Spreewald-Orten laden ein. Auch die Gurkenmeile in Lübbenau wird eröffnet, mit einer Auswahl des berühmtesten Spreewälder Gemüses.

In Lübben startet am Ostermontag eine Familienstadtrallye mit Quizcharakter. Die Tour führt vorbei an Denkmälern und Sehenswürdigkeiten wie der Schlossinsel und dem Marktplatz. Für das richtige Lösungswort gebe es ein kleines Präsent, versprach Marit Dietrich, Geschäftsführerin der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH.