Bei brütender Hitze feiert Stanley-Cup-Champion Florida Panthers seine Siegerparade am Strand von Fort Lauderdale. Auch die Profis vom BVB verfolgen das Spektakel und müssen ihre Pläne ändern.

Die Florida Panthers veranstalten nach dem Stanley-Cup-Sieg am Sonntag ihre Siegesparade.

Fort Lauderdale - Da waren selbst die Fußball-Profis von Borussia Dortmund beeindruckt. Zusammen mit über 200.000 Fans der Florida Panthers feierten sie am Sonntagmittag (Ortszeit) in Fort Lauderdale den Stanley-Cup-Champion und Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm.

Bei brütender Hitze und weit über 30 Grad Celsius präsentierten die Panthers-Profis an der Strandpromenade den vielen Anhängern zum zweiten Mal in Serie die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt.

Auch für Sturm (30) war es drei Jahre nach dem Triumph mit Colorado der zweite Gewinn des Stanley Cups. In den Finalspielen gegen die Edmonton Oilers mit Topstar Leon Draisaitl war Sturm aber nicht mehr zum Einsatz gekommen.

„We want three“ („Wir wollen drei“), riefen die Fans immer wieder während der Parade. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Panthers das Stanley-Cup-Finale gegen die Oilers gewonnen. Damals waren rund 200.000 Fans bei Regen zur Parade gekommen. Beobachter der örtlichen Polizei sprachen am Sonntag von deutlich mehr Fans auf den Straßen. Offizielle Angaben der Behörden gab es aber zunächst nicht.

Parade durchkreuzt auch BVB-Planungen

Die Parade hatte auch Einfluss auf Borussia Dortmund, der in Fort Lauderale sein Teamquartier bei der Club-WM hat. Nach der Rückkehr nach Florida vom 4:3 (3:1)-Gruppensieg in Cincinnati gegen Mamelodi Sundowns wollte der BVB eigentlich am Sonntagvormittag (Ortszeit) auf dem Gelände von Lionel Messis Inter Miami trainieren.

Da die Parade der Panthers am BVB-Hotel vorbeizog, musste BVB-Coach Niko Kovac die Einheit auf 17.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) verlegen. Stattdessen verfolgten die Profis das Spektakel von ihrem Hotel aus und zeigten sich beeindruckt. „Sehr schön“, sagte Torjäger Serhou Guirassy auf einem vom BVB verbreiteten Videoclip, während die Busse mit den Spielern vorbeifuhren.

Beim entscheidenden Sieg im sechsten Spiel der NHL-Finalserie am vergangenen Dienstag war auch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken auf Einladung der Oilers dabei gewesen. Das Team aus Edmonton hatte zur Vorbereitung auf das Match im selben Hotel wie die Dortmunder gewohnt.