Eine nächtliche Spritztour unter Alkoholeinfluss mit dem Auto der Eltern hat für einen 16-Jährigen schwere Folgen. (Symbolbild)

Lüchow-Dannenberg - Eine nächtliche Spritztour unter Alkoholeinfluss mit dem Auto der Eltern hat für einen 16-Jährigen schwere Folgen. Nach derzeitigen Ermittlungen nahm der Junge unerlaubt die Schlüssel und kam in der Nacht zu Donnerstag von der Kreisstraße 29 zwischen Siemen und Groß Gusborn (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er gegen einen Baum. Schwer verletzt flüchtete er von der Unfallstelle und begab sich am Morgen ins Klinikum nach Dannenberg.

Dort sei eine Alkoholisierung von fast einem Promille festgestellt worden. Den 16-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Führerschein.