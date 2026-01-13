Frankfurt/Main - Die am vergangenen Wochenende abgesagten Bundesliga-Spiele zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie dem SV Werder Bremen und der TSG 1899 Hoffenheim sind für den 27. Januar (20:30 Uhr) neu angesetzt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit. Beide Spiele hatten wegen des Schneechaos im Norden nicht wie geplant stattfinden können.

Die Partien werden - wie ursprünglich auch am vergangenen Samstag geplant - bei Sky live übertragen. Dazu bietet DAZN eine kleine Konferenz an. Der 27. Januar hat sich als Spieltermin angeboten, da alle vier Clubs international nicht vertreten sind und die Champions League erst einen Tag später alle 18 Spiele wegen des letzten Spieltages der Liga-Phase zeitgleich austrägt.