Zwei Männer sollen massive Gegenstände von Autobahnbrücken geworfen haben. Danach waren sie als Retter zur Stelle. Ihnen drohen hohe Haftstrafen.

Lüneburg - Im Betonplatten-Prozess am Lüneburger Landgericht hat die Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft für die beiden Angeklagten gefordert. Sie sollen Unfälle provoziert haben, um sich hinterher als Retter darzustellen. Beide sitzen nach den Würfen von Autobahnbrücken seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Der Staatsanwalt warf ihnen versuchten Mord und Heimtücke vor.

Die Verteidiger setzten sich für geringere Strafen ein, maximal acht Jahre. Die beiden sollen Steine, eine Betonplatte und einen Baumstamm von Autobahnbrücken in mehreren Bundesländern geworfen haben – teils auch direkt auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Das Urteil wird noch am Mittwoch verkündet.