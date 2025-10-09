Die schwedische Band Roxette tritt nicht in Braunschweig auf. Dennoch kursieren derzeit gefälschte Eintrittskarten, wie das Staatstheater mitteilt. Betrugsopfern bleibt wohl nur ein Weg.

Braunschweig - Kein Roxette-Auftritt in Braunschweig: Das Staatstheater in der niedersächsischen Stadt hat vor dem Kauf von Tickets für ein angebliches Konzert der schwedischen Pop-Band gewarnt. Es handele sich um eine gefälschte Veranstaltung, teilte das Theater mit.

Demnach kursieren derzeit Eintrittskarten für ein angebliches Roxette-Konzert am Staatstheater Braunschweig über inoffizielle Quellen. „Wir raten dringend davon ab, Tickets über nicht verifizierte Plattformen oder Drittanbieter zu erwerben“, teilte das Haus weiter mit.

Betroffene eines Betrugs sollten sich an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Das Staatstheater bedauere die entstandene Verwirrung.