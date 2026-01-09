Achim - Die Stadt Achim stellt Streugut kostenlos zur Verfügung. Angesichts der zu erwartenden Schneefälle und der Temperaturen hat der Bauhof an 21 Stellen im Stadtgebiet Mülltonnen mit Splitt aufgestellt, wie ein Sprecher mitteilte. Je nach Witterung, Arbeitsaufkommen und vorhandenen Ressourcen werde der Bauhof laut Sprecher die schwarzen Tonnen jeweils neu befüllen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu leeren Streugut-Tonnen über den Online-Mängelmelder auf www.achim.de an die Stadtverwaltung geben.