Starke Regenfälle in Northeim - mehrere Feuerwehreinsätze

Northeim - Starker Regen und Überschwemmungen haben im Landkreis Northeim mehrere Feuerwehreinsätze ausgelöst. Insgesamt zehn Einsätze habe es am Donnerstagabend gegeben, vor allem in Uslar und Bodenfelde, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Lage sei aber „überschaubar“ gewesen. In einigen Kellern habe das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch gestanden, die Keller seien ausgepumpt worden. Auch einige Straßen seien überflutet worden. Sandsäcke wurden eingesetzt. Auch habe es während des Starkregens mehrere Verkehrsunfälle gegeben.

In diesem Sommer gebe es immer wieder punktuelle Unwetter, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr habe sich aber darauf eingestellt.