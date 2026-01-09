In Wilhelmshaven und anderen Teilen Niedersachsens bleibt der Müll heute stehen. Die Müllabfuhr hat Probleme, durch das Schneetreiben zu kommen.

Wilhelmshaven - Dichtes Schneetreiben bringt die Müllentsorgung an vielen Orten in Niedersachsen zum Stillstand. In Wilhelmshaven etwa wurde die Müllabfuhr wegen des vielen Schnees durch Wintersturm „Elli“ abgebrochen, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Der städtische Eigenbetrieb, der für die Müllabfuhr zuständig sei, informiere über Nachholtermine.

Auch der Landkreis Göttingen teilte mit, dass trotz intensiver Bemühungen und des Einsatzes von Schneeketten die Müllabfuhr nicht sicher möglich sei. „Die Entsorgungsfahrten wurden daher abgebrochen“, hieß es aus dem Kreishaus.

An anderen Orten in Niedersachsen kann wegen der Wetterlage ebenfalls kein Müll abgeholt werden. Witterungsbedingte Ausfälle oder Einschränkungen melden unter anderem auch: