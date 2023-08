Starkregen und Sturmböen in Berlin und Brandenburg möglich

Berlin/Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Freitagabend in Berlin und Brandenburg mit örtlichen Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Lokal eng begrenzt sei starker Regen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit mit Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometer pro Stunde und Hagel möglich, teilte der Wetterdienst mit. Vereinzelt könnten unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und - mit geringer Wahrscheinlichkeit - einzelne schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde auftreten.

Am Samstag soll die warme und feuchte Luft kühlerer und trockenerer Meeresluft weichen. Örtlich seien aber Gewitter mit Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Sturmböen bis 65 Kilometer pro Stunde möglich.