"Corona nervt": Komikerlegende Otto Waalkes singt wichtige Botschaft für seine Fans 

Hamburg. Als Comiczeichner, Musiker und wahre deutsche Comedian-Legende ist Otto Waalkes bekannt. Der 72-jährige Ostfriese aus Emden ist immer noch fit wie ein Turnschuh und beehrt seine Fans regelmäßig mit humoristischen Texten. Sei es mit Film- und Bühnenauftritten oder einfach nur in den sozialen Medien. Zuletzt war der noch rüstige Friesenjung sogar als Gastjuror bei der Castingshow "Germany's next Topmodel" zusehen.

Doch am Mittwoch verkündete der Künstler eine Schock-Nachricht. Die für September bis November 2021 geplante Herbsttournee mit dem neuen Programm „OTTO - Live“ findet wegen Corona nicht statt. Der Komiker lässt es sich aber nicht nehmen, die schlechte Botschaft auf eine ganz eigene Art und Weise mitzuteilen. Mit einem Musikvideo übermittelt Waalkes die schlechten Neuigkeiten für seine Follower.

Fröhliches Ständchen für schlechte Nachrichten

Der deutsche Komiker sprach nicht, sondern sang zur Frank Sinatras "I did it my Way"-Melodie: "Ihr wisst, ich käm‘ zu euch, gern dieses Jahr, doch das geht leider. Noch nicht im Herbst, ihr kennt den Grund, Corona nervt, na und so weiter."

"Ihr wisst, ich käm‘ zu euch, gern dieses Jahr, doch das geht leider. Noch nicht im Herbst, ihr kennt den Grund, Corona nervt, na und so weiter." Otto Waalkes

In seiner Musikbotschaft macht der 72-Jährige seiner Fangemeinde Hoffnung, dass sie nicht ewig auf seinem einzigartigen Humor verzichten müssen. "Ich komm‘ bestimmt, sobald ich darf, dann weiter geht die lust’ge Reise. Erst nächstes Jahr, vorher geht’s nicht, beschissenerweise," jodelt Waalkes mit breitem Lächeln in die Kamera.

Hallo Freunde und Freundinnen -



ich muss euch was Wichtiges... singen. pic.twitter.com/Lp13IsqF7d — Otto Waalkes (@OTTOausE) April 28, 2021

Die Fans sind begeistert

Auf Facebook gab es für sein kreatives Ständchen über 17.100 Likes und 1300 Kommentare. Laut Meedia wurde das Video über 164.000 mal geschaut und trendete damit am Mittwoch als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Beiträge des Tages.

Auch bei Instagram wird der Komiker weiterhin von seiner Fangemeinde unterstützt: "Hallo Otto, wir freuen uns auf Dich, auch wenn es noch bis 2022 dauert. Bleib gesund", schreibt ein Follower. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Außerdem gebe es drei zusätzliche Shows.