Mit der Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York jedes Jahr Millionen - und zieht dutzende Stars an. In diesem Jahr mischt das Ehepaar Bezos bei der Partyplanung mit.

New York - Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (56) richten in diesem Jahr die Met-Gala mit aus. Das Paar sei sowohl Hauptgeldgeber als auch Ehren-Mitveranstalter der Gala, teilte das Metropolitan Museum am Central Park in New York mit.

Weitere Mitveranstalter seien unter anderem die Sängerinnen Beyoncé, Sabrina Carpenter und Doja Cat, die Schauspielerinnen Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lena Dunham sowie Ex-Tennisprofi Venus Williams. Mit dem Spektakel soll diesmal die Ausstellung „Costume Art“ eröffnet werden, der Dresscode für die Gala sei „Mode ist Kunst“.

Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die starbesetzte Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai in dem Museum statt. Zu den Gastgebern gehört auch die frühere „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour. Die Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts.