Andrew Garfields Mutter ist 2019 an Krebs gestorben. Der Schauspieler erzählt in einem Interview, welche Erkenntnis für ihn heilsam war - und dass er wieder auf die Leinwand zurückkehrt.

Los Angeles - Für „Spider-Man“-Star Andrew Garfield waren die Dreharbeiten zu seinem neuesten Film eine Hilfe bei der Verarbeitung des Verlusts seiner Mutter. Seit ihrem Tod mache er sich auch den Verlust anderer Lebewesen bewusst. „Bei der Verarbeitung meiner Trauer war einer der heilsamsten und beruhigendsten Momente, die ich erlebt habe, die Erkenntnis, dass dies schon seit Urzeiten so ist“, sagte der 41-Jährige dem US-Magazin „The Hollywood Reporter“. Seine Mutter starb 2019 an Krebs.

Die Erfahrung, eine geliebte Person zu verlieren, sei universell, „während sie für den Einzelnen immer noch sehr, sehr wahrhaftig und einmalig außergewöhnlich ist“, erläuterte der Golden-Globe-Preisträger. „Natürlich gab es in den letzten fünf Jahren so viele Momente, in denen ich sagte: "Sie hätte nicht sterben sollen. Meine Mutter hätte nicht so jung sterben sollen, und sie hätte nicht leidend sterben sollen".“

Diese Denkweise sei sehr menschlich, aber arrogant und egoistisch von ihm, sagte Garfield. Wenn er sich mit seinen Sorgen „ans Meer, den Mond oder den Wald“ wende, erinnerten diese ihn daran, dass „jedes Lebewesen auf dieser Erde“ seine Mutter verliere.

In Garfields neuem Film „We Live in Time“ geht es unter anderem um das Loslassen und den Umgang mit einer Krebsdiagnose. Die Romanze, die er an der Seite von Florence Pugh spielt, kommt im Januar in die deutschen Kinos.