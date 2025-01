Bevor es am 24. Januar ins "Dschungelcamp" geht, hat das Dessauer Pop-Sternchen Anna-Carina Woitschack den Weg zum Frisör gewagt. So sieht sie jetzt aus.

Dessau. Am 24. Januar startet die 18. Staffel der RTL-Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Mit dabei ist in diesem Jahr auch Pop-Sternchen Anna-Carina Woitschack. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp in Australien hat die 32-Jährige eine Typveränderung gewagt - und sich ihre blonde Wallemähne abgeschnitten.

Auf Instagram erklärt Woitschack ihren knapp 130.000 Followern, dass ihre langen Extensions im Dschungel einfach zu unpraktisch wären. Die Haarverlängerung trägt sie seit Jahren.

In einem Video zeigt sie jetzt, wie sie die Haare entfernt und einen neuen Schnitt und eine neue Blondierung verpasst bekommt. "Fertig ist der dschungeltaugliche Look", sagt sie in die Kamera. "So geht es jetzt nach Australien."

Woitschack zeigt sich begeistert von ihrer neuen Frisur - ebenso ihre Fans: "Endlich mehr Persönlichkeit. Lang und Wellen hat doch jeder. Viel frecher", kommentierte ein Nutzer. "Passt dir voll gut. Und für den Dschungel sicher besser", meint ein anderer.

Ex Stefan Mross ist nicht begeistert vom "Dschungelcamp"-Einzug

Ihr Ex-Mann Stefan Mross ist nicht begeistert von Woitschacks Einzug ins "Dschungelcamp". Der Entertainer, bekannt aus der ARD-Show „Immer wieder sonntags“, äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung zur Teilnahme seiner Ex am Dschungelcamp. „Ich wünsche ganz viel Glück, doch bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre vorher eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert“, sagte er.

Die beiden hatten 2020 vor einem Millionenpublikum geheiratet, nachdem Mross vor laufenden Kameras im "Adventsfest der 100.000 Lichter" um ihre Hand anhielt. Im November 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt, die Scheidung wird derzeit vor Gericht ausgetragen.

Sängerin wohnt in Dessau

Ihre Karriere startete Anna-Carina Woitschack 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar". Sie entstammt einer Puppenspielerfamilie, die Sachsen-Anhalter konnten sie bei vielen Auftritten von Woitschacks Marionettentheater sehen.

Auch heute noch sieht sie Sachsen-Anhalt als ihre Herzensheimat an: Die Sängerin wohnt aktuell in Dessau.