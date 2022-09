Anna-Carina Woitschack: Wer ist die Ehefrau von Stefan Mross?

Halle (Saale)/DUR/jsp – Stefan Mross ist einer der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland. Auch seine Frau Anna-Carina Woitschack ist Sängerin und brachte zuletzt ein neues Album heraus. Gemeinsam treten beide regelmäßig im TV oder auch Live auf.

Wofür ist Anna-Carina Woitschack bekannt?

Die Karriere der Sängerin begann im Jahr 2011 bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Dort belegte sie den achten Platz und brachte 2012 ihre erste CD "Einzigartig" heraus. Im Jahr 2022 veröffentlichte Anna-Carina Woitschack ihr siebtes Album, das den Titel "Lichtblicke" trägt.

Woher kommt Anna-Carina Woitschack?

Anna-Carina Woitschack kommt ursprünglich aus Helmstedt, wo sie 1992 geboren wurde. Sie stammt aus einer Familie von Puppenspielern, die dieser Kunst bereits seit 300 Jahren nachgehen.

Sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verheiratet?

Die beiden sind seit 2016 ein Paar, drei Jahre später folgte die Verlobung. Kennengelernt haben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross in seiner Show "Immer wieder sonntags". Geheiratet haben die zwei am 6. Juni 2020 in Leipzig. Ihre Hochzeit wurde im Rahmen der TV-Sendung "Schlagerlovestory" im Fernsehen übertragen.

Haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack Kinder?

Das Schlager-Traumpaar hat bisher keine gemeinsamen Kinder. Zusammen haben sie eine Dackel-Dame namens Lotti adoptiert. Stefan Mross hat drei Kinder aus vorherigen Ehen.

Wie alt ist Anna-Carina Woitschack?

Die Sängerin hat am 28. Oktober 1992 Geburtstag. In diesem Jahr wird sie 30 Jahre alt. Zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross liegen 17 Jahre Altersunterschied.

Anna-Carina Woitschack: Ansturm bei Auftritt in Dessau

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross traten gemeinsam im Ratskeller in Dessau auf. Dort stellte die Sängerin ihr neues Album vor. Zahlreiche Fans erschienen zu dem Konzert mit anschließender Autogrammstunde.