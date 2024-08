In der Verfilmung des Broadway-Musicals „Wicked“ spielt Ariana Grande die Hexe Glinda. Während des Drehs sah sie einen Mann, der sich auf ungewöhnliche Weise Einblicke vom Set verschaffte.

Ariana Grande staunte über fliegenden Paparazzo am Film-Set

Popsängerin Ariana Grande konnte ihren Augen kaum glauben, als sie am „Wicked“-Set einen Parapazzo über sich schweben sah. (Archivbild)

New York - US-Popstar Ariana Grande berichtet von einer Begegnung mit einem Paparazzo, der während des Drehs ihres „Wicked“-Films als Drachenflieger über das Set schwebte. „Ich konnte meinen Augen nicht trauen“, erklärte die 31-Jährige. „Nun, erstens, weil ich nicht die besten Augen habe. Aber zweitens, weil es das nicht gibt. Das gibt es nicht!“

Schauspiel-Kollege Jonathan Bailey (36) beschreibt es so: „Es war ein Mann auf einem riesigen Drachen, der mit herunterhängenden Beinen umherschwebte“ - an den Füßen habe er eine Kamera gehabt.

Regisseur Jon M. Chu habe zuvor eigentlich eine sehr intime Atmosphäre am Set geschaffen, so Grande: „Es fühlte sich so klein und privat an“ - bis das Team herausgerissen worden und die Regenbogenpresse über den Drehort geschwebt sei.

In der Film-Version des erfolgreichen Broadway-Musicals „Wicked“ spielt Grande die Hexe Glinda, Cynthia Erivo ist als grüne Hexe Elphaba zu sehen. Bailey spielt ihren Mitschüler Fiyero. Der Musical-Film soll in Deutschland im Dezember in die Kinos kommen.