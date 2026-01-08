Erst kürzlich kündigte er ein neues Album an, nun ist klar: Superstar Bruno Mars kommt mit seiner Tour auch in die Hauptstadt. Was Fans zum Konzert wissen müssen.

Berlin - Bruno Mars kommt mit seiner neuen Tour für ein Konzert nach Deutschland. Der Sänger spielt am 26. Juni im Berliner Olympiastadion, wie er auf seinem Instagram-Profil ankündigte. Der reguläre Vorverkauf startet laut Angaben der Veranstalter am 15. Januar um 12.00 Uhr.

Für einen früheren Vorverkauf könnten sich Fans zudem bis zum 12. Januar um 19.00 Uhr auf seiner Internetseite registrieren. Der Start der weltweiten „The Romantic Tour“ ist im April in Las Vegas geplant.

Insgesamt stehen knapp 40 Konzerte in Nordamerika, Europa und Großbritannien auf dem Plan. Bei allen Terminen werde Mars von Musiker Anderson Paak begleitet. In Berlin soll zudem Sängerin Victoria Monét als Voract auf der Bühne stehen.

Neue Platte „The Romantic“ kommt im Februar

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum bringt Mars am 27. Februar seine neue Platte mit dem Titel „The Romantic“ heraus. Seine letzte Soloplatte „24K Magic“ erschien Ende 2016. Der Musiker („Locked Out of Heaven“) räumte bei den Grammy Awards 2018 damals mehrere Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Am Freitag soll die erste Single-Auskopplung des neuen Albums erscheinen. Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt - etwa mit Lady Gaga an der Ballade „Die with a Smile“. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte „An Evening with Silk Sonic“ heraus.