Er habe keine Ahnung, wie man das Spiel Leben richtig spiele, sagt der Hollywood-Schauspieler. Das scheint für den 49-Jährigen jedoch kein Problem darzustellen.

Los Angeles - Hollywood-Star Colin Farrell hat eigenen Worten zufolge keinen Plan für sein Leben. „Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann: zu werden, wer man immer sein wollte“, sagte der 49-jährige Ire der Zeitschrift „Bunte“. „Ich stolpere einfach durchs Leben, wie jeder andere auch, und versuche, es zu begreifen.“

Entscheidungen, die sich im Moment richtig anfühlten, könnten sich später als falsch herausstellen – und umgekehrt, erklärte Farrell. „Das Leben ist ein Chaos. Ich hab' keine Ahnung, wie man dieses Spiel richtig spielt. Aber vielleicht geht es genau darum.“

Farrell ist aus Filmen wie „Alexander“ (2004) und „The Banshees of Inisherin“ (2022) bekannt. Zuletzt war er in der Rolle eines der Spielsucht verfallenen Zockers im Film „Ballad of a Small Player“ sowie an der Seite von Margot Robbie in dem Liebesfilm „A Big Bold Beautiful Journey“ zu sehen.