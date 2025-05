Fanden Sie das diesjährige Outfit von Billie Eilish auch so daneben? Der Superstar würde dazu gern was sagen.

New York - Nicht alle User in sozialen Netzwerken schien das Outfit von US-Superstar Billie Eilish bei der berühmten Met-Gala in New York zu gefallen - zu Unrecht, denn die Sängerin war gar nicht da. „Manche Leute sagen, dass mein Outfit bei der diesjährigen Met Gala Müll war“, sagte Eilish nun auf Instagram und lachte dabei laut auf. „Ich war nicht da, das ist KI (Künstliche Intelligenz)! Ich hatte an dem Abend eine Show in Europa. Lasst mich in Ruhe.“

Tatsächlich kursieren Fotos im Internet, die Eilish vermeintlich auf dem roten Teppich bei der New Yorker Gala zeigen sollen. Die Feier fand am 5. Mai statt - am selben Abend wie Eilishs Konzert in Amsterdam.

Ob es sich um einen künstlich hergestellten Inhalt handelt oder um ein altes Foto, das umgedeutet wurde, blieb unklar. Allerdings kursieren immer mehr gefälschte Fotos und auch Videos von Prominenten im Internet - oft verbunden mit Falschinformationen oder Verschwörungstheorien.