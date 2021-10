David Lee Roth hört mit 67 auf

Berlin - Genug ist genug: Rockstar David Lee Roth, langjähriger Frontman der Band Van Halen, will sich von der Bühne verabschieden.

Nach Konzertauftritten in Las Vegas im kommenden Januar werde er sich zur Ruhe setzen, sagte der Sänger im Interview der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“. „Dies sind meine letzten fünf Shows“, kündigte Roth an. Das letzte Konzert soll am 8. Januar im „House of Blues“ in Las Vegas geben.

Roth ging in dem Interview auch auf den Tod von Eddie Van Halen ein. Die Gitarren-Legende war im vorigen Oktober im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Er setze sich damit auseinander, wie kurz das Leben sei, sagte der Rocker, der an diesem Sonntag (10. Oktober) seinen 67. Geburtstag feiert.

Roth war in den 1970er Jahren als Frontmann der Band Van Halen um die Brüder Eddie und Alex berühmt geworden. Songs wie „Jump“, „Runnin' with the Devil“ und „You Really Got Me“ wurden internationale Hits. Roth trennte sich 1985 von der Band, startete eine Solokarriere, kehrte aber 2007 zu Van Halen zurück.