Danni Büchner hat auf Instagram ihren Austritt bei "Goodbye Deutschland" verkündet. Die 46-Jährige wird nicht mehr in der Auswanderer-Doku zu sehen sein. Nachdem die Gerüchte-Küche brodelte, erklärt sie nun die Hintergründe.

Palma/DUR. - Danni Büchner macht Schluss mit "Goodbye Deutschland". Wie die 46-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte, wird sie vorerst nicht mehr in der beliebten Auswanderer-Doku auf Vox zu sehen sein.

Schon lange war es bei "Goodbye Deutschland" ruhig um Danni Büchner gewesen. Das blieb auch bei den Fans nicht unbemerkt. Ein Follower hatte deshalb in einer Frage-Runde nachgehakt, wann Büchner denn das nächste Mal in der Sendung zu sehen wäre.

Die Antwort darauf fiel wohl anders aus, als erwartet: Denn scheinbar kehrt Danni Büchner dem Sender den Rücken.

Danni Büchner kehrt Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" den Rücken

"Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei Goodbye Deutschland sehen" verkündete sie in ihrer Instagram-Story am 28. Februar 2024.

"Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen." Sie und ihre Familie seien dankbar für die vergangenen Jahre und Goodbye Deutschland werde immer ein Teil von ihnen bleiben.

In ihrer Instagram-Story vom 28. Februar 2024 verrät sie ihren Fans, dass sie vorerst nicht mehr bei der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" zu sehen ist. Screenshot: Instagram/dannibuechner

Seit 2016 war die heute 46-Jährige regelmäßig bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Angefangen hatte alles mit ihrer Beziehung zu Schlager-Sänger Jens Büchner, der jahrelang in Sachsen-Anhalt lebte und 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben ist.

Mit ihren drei Kindern folgte sie ihrer Liebe wenige Monate später auf die Balearen-Insel und wurde seitdem ebenfalls fester Bestandteil der Auswanderer-Doku.

Diesen hatte sie 2015 in Delmenhorst kennengelernt.

Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" verabschiedet sich öffentlich von Danni Büchner

Nachdem Danni Büchner ihren Austritt verkündete, zog Vox nur kurze Zeit später auf seinem Instagram-Kanal nach. In einem Post verabschiedet sich der TV-Sender vom Publikums-Liebling und bedankt sich für neun Jahre "Goodbye Deutschland".

"Unsere gemeinsame Reise endet an dieser Stelle. Wir wünschen ihr für die Zukunft nur das Allerbeste", heißt es vom Sender.

Danni Büchner klärt Gerüchte über Ausstieg bei "Goodbye Deutschland" auf

Kaum war die Nachricht über Danni Büchners Ausstieg verkündet, brodelte auch schon die Gerüchte-Küche. Einige Follower sind überzeugt, dass sie vom Sender rausgeschmissen wurde und nur ein Streit zwischen Vox und Danni Büchner dahinter stecken könne.

Doch die "Goodbye Deutschland"-Star klärt in einer Instagram-Story auf: "Die Reise ist zwar jetzt beendet, aber - und das ist hier ganz wichtig - wir sind absolut nicht im Streit auseinander gegangen." Auch sei keiner rausgeworfen oder aussortiert worden.

"Manchmal trifft man Entscheidungen im Sinne für beide und das ist okay so." So werde sie auch weiterhin "Goodbye Deutschland", da sie ein großer Fan von den die Geschichten von Menschen sei, die den Mut haben, auszuwandern. "Ich bin und bleibe großer 'Goodbye Deutschland'-Fan", hält die 46-Jährige fest.