Laura Müller und Michael Wendler in der RTL-Live-Show Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!

Halle (Saale) - Viele Reality-TV-Stars sind deutschlandweit bekannt. Im Fernsehen kann man sie dabei beobachten, wie sie flirten, streiten und so manch eklige Dschungelprüfung abglegen. Für den ein oder anderen dabei überraschend: Nicht wenige der dort gezeigten TV-Sternchen kommen aus Sachsen-Anhalt.

Darunter Schlager-Stars, Castingshow-Gewinner, Playboy-Bunnys, Schauspieler und Dschungelcamp-Teilnehmer. Wir verraten bei zehn von ihnen, wie sie ins Show-Business gefunden haben und wohin es die Stars und Sternchen in den letzten Jahren verschlagen hat.

Laura Müller: Frau von Michael Wendler kommt aus Sachsen-Anhalt

Laura Müller ist im Jahr 2000 in Tangermünde geboren. Als sogenanntes „It Girl” bezeichnet, ist sie durch die Beziehung mit dem Schlagersänger Michael Wendler bekannt geworden. Laura Müller hat sich aber auch schon bei zahlreichen Trash-TV-Shows gezeigt.

Sie hat bei „Let's Dance” getanzt, ist mit ihrem Gatten ins „Sommerhaus der Stars” gezogen und hat sich von „Goodbye Deutschland” beim gemeinsamen Umzug nach Florida begleiten lassen. Auch „Playboy-Bunny” war die 22-jährige Schulabbrecherin schon. 2020 schmückten ihre Erotikfotos das Cover des „Playboy Magazins.”

Lesen Sie auch: Wendler und Laura machen Telegram-Kanal dicht: Keine Verschwörungstheorien mehr?

Müller ist über Nacht vom Kleinstadtmädchen zum Reality-TV-Star geworden. Durch die fragwürdige Gesinnung ihres 28 Jahre älteren Mannes jedoch auch schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden - zumindest weitestgehend.

Nachdem dem Paar durch Wendlers Verschwörungstheorien seit dem Jahr 2020 zahlreiche Jobs wegbrachen, verdienen sie sich mit einem „Onlyfans” Account etwas dazu. Dort zahlen die Fans, um der jungen Laura beim Ausziehen zuzusehen. Mittlerweile hat Laura Müller auch einen eigenen „Onlyfans” Account gegründet, auf dem sie allein Erotikfotos veröffentlicht.

Lesen Sie auch: Retourekutsche! Laura Müller und Wendler sind für Deutsche nervigstes Promi-Paar

Laura Müller ist schwanger

Im Februar 2023 gaben Laura Müller und Michael Wendler bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Auf ihrem „Onlyfans"-Account vermarktet Laura Müller auch ihre Schwangerschaft. Dort teilt sie erotische Babybauch-Bilder mit ihren Fans. Mit Codes wie "Eingelocht" oder „Geil und schwanger" können Fans im Privatchat mehr Aufnahmen der werdenden Mutter erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach scharfer Kritik und Petition: TV-Doku über Michael Wendler und Laura Müller gestoppt

Das Ehepaar war nach Lauras Schulabbruch im Sommer 2019 in eine Luxus-Villa in Florida gezogen. Doch 2022 haben sie das Haus schon wieder verlassen müssen. Es wird gemunkelt, der Vermieter hätte den Mietvertrag nicht verlängert. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte über die Wohnsituation des Pärchens. Die beiden sollen sich ein Wohnmobil gekauft haben und sollen wohl in diesem Zuhause auf vier Rädern wohnen. Ob das stimmt, ist jedoch nicht bestätigt.

Wie die Bild berichtet, hat Michael Wendler kürzlich sogar sein Grundstück am Wasser in Punta Gorda in Florida zum Verkauf angeboten und es für umgerechnet etwa 283.000 Euro im Internet inseriert. Eigetlich hatte er große Baupläne für das Stück Land. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder über Geldsorgen des in Amerika lebenden Paares spekuliert. Der Wendler ist in Deutschland hoch verschuldet.

Rainer Langhans: Von der Hippie-Kommune ins RTL-Dschungelcamp

Der Ex-Hippie ist 1940 in Oschersleben geboren worden. Er ist ein deutscher Autor, Filmemacher und Schauspieler, aber vor allem bekannt durch seine Mitgliedschaft in der „Kommune 1”. Die politisch motivierte Wohngemeinschaft wurde Ende der 60er gegründet und verstand sich als außerparlamentarische Opposition.

Lesen Sie auch: Rainer Langhans übt das Sterben

Langhans hat sich auch schon im Reality-TV gezeigt. 2011 trat er in der TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, besser bekannt als „Dschungelcamp”, auf.

Rainer Langhans war ein Mitglied der legendären Kommune 1. Foto: dpa | Felix Hörhager

Im Zusammenhang mit einer Erkrankung sagt der Grimme-Preisträger heute, er hätte schon lange zur östlichen Spiritualität gefunden und wäre dabei auf einen indischen Meister gestoßen. Rainer Langhans machte 2020 einen unheilbaren Prostatakrebs öffentlich. Selbst sagt er, er würde garnicht gegen die Krankheit ankämpfen, sondern den Krebs erkunden wollen.

In einem Interview mit „t-online” erklärt der 82-Jährige, wie er den Ärzten auf die Behandlungsmöglichkeiten seines Krebses geantwortet hat: „Danke, ich will auch gar nicht, dass ihr versucht, dagegen anzukämpfen. Ich möchte alles erkunden, was mir der Krebs an Liebe bringt. Das soll mir gar nicht weggenommen werden. Helft mir dabei, dies alles zu erleben.”

Das könnte Sie auch interessieren: Kunstpreis für vergoldetes Schamhaar von Rainer Langhans

Rainer Langhans hat sich zurückgezogen und lebt in Spiritualität mit Christa Ritter, Brigitte Streubel, Anna Werner und Gisela Getty in München-Schwabing.

Annemarie Eilfeld: Berüchtigte DSDS-Kandidatin stammt aus Wittenberg

Annemarie Eilfeld kam 1990 in der Lutherstadt Wittenberg zur Welt und ist in Dessau-Roßlau aufgewachsen. Die Sängerin und Songwriterin ist durch ihre Teilnahme an der berüchtigten Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) bekannt geworden. Während der sechsten Staffel der TV-Show wurde sie in den Medien teilweise als „die derzeit wohl am meisten diskutierte Frau im deutschen Fernsehen“ bezeichnet.

Annemarie Eilfeld mit Babybauch beim Schlager-Olymp August 2022 (Foto: IMAGO/mix1)

Mit ihrer Single „Seele unter Eis” gelang ihr 2011 der Einzug in die Top-100 der deutschen Charts. Der große Durchbruch als deutschlandweit bekannte Sängerin ist Eilfeld jedoch nicht gelungen. Nicht so schlimm, oder?

Lesen Sie auch: Annemarie Eilfeld bangt mit: Verlobter Tim Sandt muss sich bei RTL2 seiner Vergangenheit stellen

Schließlich veranstaltet sie seit 2018 das Schlagerburg-Festival auf der Wasserburg Roßlau, ist seit 2017 glücklich mit ihrem Verlobten Tim Sandt zusammen und hat gemeinsam mit ihm an der Reality-TV-Show „Das Sommerhaus der Stars” teilgenommen. Die Krönung des Familienglücks kam dann im August 2022.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Sexismus-Eklat bei DSDS: Annemarie Eilfeld übt harsche Kritik an der Castingshow

Das Paar hat überraschend einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Eilfeld leidet unter einer Hormonstörung (PCO-Syndrom), die eine Schwangerschaft erschwert. Der Nachwuchs wird deshalb umso mehr willkommen geheißen und macht die kleine Familie komplett – fast. Denn bei einem Kind soll es nicht bleiben. Annemarie Eilfeld und Tim Sandt wünschen sich ein Geschwisterchen für ihren Sohn Elian.

Robert I.: Auf der Suche nach der großen Liebe bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Der ehemalige „Hochzeit auf den ersten Blick”-Kandidat Robert I. stammt aus Halle. Der Mitte 30-Jährige ist Qualitätssicherungs-Leiter einer Automobilfirma in Halle (Saale). Zu seinem Glück fehlte ihm jedoch die Liebe. Er nahm 2021 an der Kuppel-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick” (HadeB) teil. Leider ohne Erfolg.

Robert I. war Kandidat in der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick”, (Foto: Sat.1)

Der damalige Junggeselle wählte zwar im Finale der Show die Ehe, doch seine ihm zugedachte Gattin wollte nach einigen Strapazen in den Flitterwochen am Ende die Scheidung.

Lesen Sie auch: TV-Experiment: Wer heiratet einen völlig Unbekannten?

Durch die Sendung lernte Robert jedoch eine andere Frau kennen, die die Sendung gesehen hatte und ihn bei Instagram anschrieb. Beide verliebten sich und planten die gemeinsame Zukunft.

Zuletzt wurde es aber ruhig um die beiden. Sind Robert und seine neue Partnerin noch zusammen? „Das bleibt erst einmal geheim", so der Hallenser im Interview.

Mareike Müller aus Halle: „Germanys Next Topmodel als Sprungbrett“

Ex-„Germany’s Next Topmodel” Teilnehmerin Mareike Müller ist 1995 in Halle (Saale) geboren. Die 27-Jährige war früher einmal Profisportlerin im Basketball, musste ihre Karriere allerdings wegen eines Kreuzbandrisses an den Nagel hängen. In der 16. Staffel von „Germanys Next Topmodel” (GNTM) hat Müller es auf Platz 13 geschafft. Für sie war die Sendung ein Sprungbrett.

Mareike Müller hat Fashionmanagement studiert und das Studium erfolgreich abgeschlossen. Dass es mit der Topmodel-Karriere bei Heidi Klum doch nicht geklappt hat, scheint für sie kein Problem zu sein. „Germany’s Next Topmodel” war ein Sprungbrett und ich bin 2021 auf der Welle mitgeschwommen. Aber 2022 will ich meine eigene Welle kreieren.”

Lesen Sie auch: Mareike Müller aus Halle bei der Finalshow von Germany's Next Topmodel dabei

Das verrät sie Anfang 2022 in einem Interview. Die ehemalige Spitzenathletin hat mittlerweile ihr eigenes Modelabel „Slays” und hat sogar 2022 einen Vertrag bei einer Modelagentur unterschrieben.

Sie wohnt mittlerweile in ihrer eigenen Wohnung in Berlin und versucht so oft wie möglich in ihre Heimatstadt Halle (Saale) zu kommen. Sie sagt; „Familie steht für mich an allererster Stelle. Ich weiß, woher ich komme.”

Kommen Kate Merlan und Ex Jakub Jarecki wieder zusammen?

Kate Merlan ist eine regelrechte Reality-TV-Ikone. Sie wurde 1987 in Salzwedel geboren und war schon in zahlreichen Trash-TV-Shows zu sehen. In Sendungen wie „Achtung Kontrolle”, „Das perfekte Dinner”, „Take Me Out”, „mieten, kaufen, wohnen”, „Newtopia” und „Shopping Queen” scheint sich das Tattoo-Model zu Hause zu fühlen.

Lesen Sie auch: "Es ist so was Schlimmes passiert": Trash-TV Star Kate Merlan aus Salzwedel wird von Uber-Fahrer angegriffen

Damals noch mit Ex-Boyband-Sänger Benjamin Boyce liiert, war auch Kate Merlan schon im „Sommerhaus der Stars” - wodurch sie größere Bekanntheit erlangte. Die Romanze mit Boyce ging schon kurz nach der Show in die Brüche.

Kate Merlan beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week Spring/Summer 2023 in der Berliner Freiheit. Be (Foto: IMAGO/Future Image)

Die Trash-TV-Queen ist im Dezember 2020 mit dem neun Jahre jüngeren Fußballspieler Jakub Jarecki zusammen gekommen. Das Paar testete in der Sendung „Temptation Island” seine Liebe. Die Reality-TV-Show, mit dem Ziel die Treue von Liebespaaren auf die Probe zu stellen, hat schon so manches Paar auseinandergebracht. Trotz Beziehungsdrama in der Show schienen Kate und Jakub die Strapazen jedoch überstanden zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Weiße Zähne auf Kosten anderer? Was hinter der Werbung von Trash-TV-Star Kate Merlan aus Salzwedel steckt

2021 haben die beiden geheiratet. Ende gut, alles gut? Oder trügt der Schein? Kate verkündete im Oktober 2022, sich von ihrem Fußballspieler scheiden lassen zu wollen. Die Liebesbeziehung ist wohl doch zerbrochen, das Paar hat sich getrennt.

Bei der Show „Prominent getrennt", bei der das ehemalige Paar teilnahm, soll es zwischen Kate Merlan und Jakub Jarecki aber wieder gefunkt haben. In der Villa in Südafrika kamen sich die beiden wieder näher. Kate postet nach der Sendung sogar ein Kussfoto mit ihrem Ex auf Instagram. Im Podcast „Aftershow“ sprechen die beiden über ihre Beziehung nach "Prominent getrennt".

Lesen Sie auch: Trash-TV Star Kate Merlan aus Salzwedel versteigert Sexskizze

Die beiden seien zwar als getrenntes Paar aus der Show gegangen, wollen aber nicht so einfach aufgeben. Kate Merlan und Jakub Jarecki sind nach wie vor verheiratet und sollen ihre gemeinsame Beziehung in einer Paartherapie wieder angegangen sein. Scheinbar möchte das Paar in eine gemeinsame Zukunft blicken.

Jens Büchner aus Zwenkau - Er war auch schonmal Badehosen-Model

Im November diesen Jahres jährt sich Jens Büchners Tod zum fünften Mal. Der ehemalige Partyschlagersänger ist 1969 in Zwenkau Sachsen geboren. Bald darauf zog die Familie nach Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt), wo Büchner aufwuchs. Jens Büchner startete durch Sendungen wie „Goodbye Deutschland” und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” seine Karriere als Reality-TV-Sternchen.

Im November 2010 ist Büchner mit seiner damaligen Frau und seinem Sohn nach Mallorca ausgewandert. Das Ehepaar führte die Boutique „Store & More“, welche die Frau nach der Scheidung behielt. Büchner hat auf Mallorca eine reiche Zahl an Jobs hinter sich; von Küchenhilfe, über Schmuckdesigner bis hin zum Badehosen-Model. Seine spätere Ehefrau Daniela Karabas lernte Jens 2015 kennen.

Jens Büchner zu Lebzeiten gemeinsam mit seiner Frau Daniela Büchner. Foto: Imago/ Horst Galuschka

Daniela oder auch „Danni” genannt, zog wenig später mit ihren Kindern zu Büchner nach Mallorca. Beim Hausbau für ihre Patchworkfamilie ließen sich Danni und Jens Büchner von der Reality-TV-Show „Goodbye Deutschland” begleiten. Bald darauf bekam das Paar Zwillingskinder.

Daniela Büchner war eigentlich mit Drillingen schwanger, aber verlor das dritte Kind während der Schwangerschaft. 2017 flog Jens Büchner ins „Dschungelcamp” und als würde es zu einer vernünftigen Reality-TV-Karriere dazu gehören, waren auch er und seine Frau im „Sommerhaus der Stars”.

Lesen Sie auch: Liebes-Aus mit Sohel - Danni Büchner ist wieder Single

Nachdem es Büchner schon eine Weile nicht gut ging, kam im November 2018 die Diagnose: Lungenkrebs mit Metastasen. Seinen wahren Gesundheitszustand hat er lange verschwiegen, um seiner Familie nicht zur Last zu fallen. Zwei Wochen nach der Diagnose stirbt Büchner. Für seine Frau und Kinder ein Schicksalsschlag der viel zu früh kam.

Danni Büchner setzt ihr Reality-TV-Dasein fort. 2020 ist sie ebenfalls Kandidatin in der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”. Zuletzt hat sie sich bei einem Fotoshooting gezeigt. Mit ihrer Massage „Feel Free” appelliert sie bei ihrem Nacktshooting an Frauen sich in ihren Körpern wohlzufühlen so wie sie sind.

Lutz Schweigel: Ehemaliger Stripper und „Berlin – Tag & Nacht“-Star möchte jetzt Familienvater sein

Lutz Schweigel alias „Joe Möller” ist 1972 in Naumburg geboren. Schweigel kam als Laiendarsteller zum Fernsehen und ist seit 2011 in der Reality-TV-Serie „Berlin – Tag & Nacht” zu sehen. In der Seifenoper spielt er den „Joe Möller”, der als einer der wenigen Charaktere während der ganzen Show ohne Unterbrechung zu sehen war. Früher arbeitete Schweigel zeitweise als Türsteher und Stripper in seiner eigenen Stripper-Agentur.

Lutz Schweigel Berlin Tag und Nacht Darsteller Joe Möller Berlin Premiere FACK JU GÖTHE im Cin (Foto: imago/eventfoto54)

Der Fernsehdarsteller machte 2020 eine Freundin mit Kindern publik und zieht sich seither eher aus der bekannten Berliner Serie zurück. Zuletzt wurde sein Charakter immer mehr zur Randfigur, was Lutz Schweigel ganz gelegen kommt. Um sich voll und ganz seiner Familie widmen zu können und mehr Freizeit zu haben, möchte er in Zukunft noch kürzer treten.

Schweigel freut sich auch über den Erwerb von Immobilien auf Rügen, die er dort als Ferienresidenzen vermietet. Um den berühmten „Joe Möller” könnte es in Zukunft also noch ruhiger werden.

Ramon Roselly: „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner stammt aus Merseburg

„DSDS”-Gewinner Ramon Roselly wurde 1993 in Merseburg geboren. 2020 gewann er die 17. Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar”.

Mittlerweile hat sich Ramon Roselly einen Namen in der Schlagerwelt gemacht. Lange Zeit war er Dauergast bei Folrian Silbereisen. Doch auch der Moderations- und Entertainment-Part scheint ihm großen Spaß zu machen. Im Jahr 2022 moderierte der Superstar beispielsweise das „Lieblingslieder“-Open-Air und das „Schlagerliebe Open-Air – Superhits aus St. Anton am Arlberg“.

Ramon Roselly und Sänger Florian Silbereisen stehen während der Fernsehgala „Goldene Henne". Foto: dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche um die Beziehung des DSDS-Gewinners. Roselly räumt jedoch endgültig ein, dass zwischen ihm und seiner Freundin alles in Ordnung sei. Die beiden sind bereits seit acht Jahren zusammen und teilen eine gemeinsame Vergangenheit als Kinder von Zirkusfamilien, die immer viel gereist sind.

Lesen Sie auch: DSDS-Gewinner Ramon Roselly: Gebürtiger Merseburger stürmt mit Schlager die Charts

Die gemeinsame Zirkusbegeisterung sieht Ramon als Verbindung und sagt selbst in einem Interview mit „Schlager.de”; „Uns geht’s wirklich sehr gut. Ich verstecke meine Freundin nicht. Aber sie und auch meine Familie haben sich dazu entschlossen, momentan kein Leben in der Öffentlichkeit zu führen. Das hat den Vorteil, dass wir gemeinsam weiterhin ein stinknormales Leben führen können.“