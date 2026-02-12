Hits wie "Moskau" oder "Dschinghis Khan" haben heute noch Millionen Menschen im Ohr. Nun ist Wolfgang Heichel, der Leadsänger der Kultband, überraschend verstorben. Er wurde 75 Jahre alt.

Die Band "Dschinghis Khan" belegte beim Eurovision Song Contest1979 den vierten Platz. Leadsänger Wolfgang Heichel (links) verstarb nun völlig überraschend.

Berlin/Meißen/DUR. - Wolfgang Heichel, der Leadsänger der Kult-Band "Dschinghis Khan", ist tot. Wie sein Social-Media-Account vermeldet, verstarb der 75-jährige Sänger bereits am 20. Januar 2026 "völlig überraschend" in seinem Zuhause.

"Dschinghis Khan"-Sänger Wolfgang Heichel galt als "hochgeschätzter Kulturbotschafter"

Auf Instagram bestätigte das Management von Heichel den Tod des Musikers. "Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelspforte und trat ein. Aber er lebt in seiner Musik weiter. Weit über seine künstlerische Karriere hinaus galt Heichel als engagierter Philanthrop und hochgeschätzter Kulturbotschafter", heißt es dort.

Wie die BILD-Zeitung berichtet, lebte Heichel zuletzt am Bodensee. Die Trauerfeier soll bereits am Mittwoch im engsten Kreis der Freunde und Familie stattgefunden haben.

ESC-Teilnahme machte "Dschinghis Khan" weltberühmt

Der gebürtige Meißener Heichel wurde 1979 mit seiner Band "Dschinghis Khan" weltbekannt. Der gleichnamige Song "Dschinghis Khan" erreichte im selben Jahr beim Eurovision Song Contest in Israel für Deutschland den vierten Platz. In den israelischen Charts schaffte es der Song sogar auf den ersten Platz.

1985 kam es zum Bruch in der Band und "Dschinghis Khan" löste sich auf. Nach einer kurzen Reunion im Jahr 2005 stieg Heichel gemeinsam mit Edina Pop und Henriette Strobel im Jahr 2014 aus. Ab 2018 trat er in verschiedenen Formationen erneut unter dem Namen "Dschinghis Khan" auf.