Beim deutschen ESC-Vorentscheid nimmt auch eine Sängerin aus Magdeburg Teil. Warum sich Laura Nahr nicht als Favoritin sieht, dem Live-Auftritt aber dennoch entgegen fiebert.

Deutsches Finale: Diese Kandidatin aus Magdeburg will zum ESC nach Wien

Laura Nahr kommt aus Magdeburg und nimmt am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien teil.

Magdeburg. - Es ist einer der wohl größten internationalen Musikwettbewerbe und am 16. Mai könnte sogar eine Magdeburgerin auf der Bühne beim Eurovision Song Contest (ESC) stehen, wenn es in Wien heißt „Twelve points go to …“. Denn die 25-jährige Sängerin Laura Nahr nimmt am Deutschen Vorentscheid teil. Und auch sie selbst sei ein „riesen“ ESC-Fan, wie sie erzählt.