In der Datingshow „Prince Charming“ stand Kim Tränka im Mittelpunkt, jetzt erfüllt er sich einen alten Traum. Als Darsteller bei „Alles was zählt“ spielt er einen Modeberater.

Ex-„Prince Charming“ zu Gast in RTL-Soap

Ex-„Prince Charming“ Kim Tränka wird als Modeberater Sven in „Alles was zählt“ mitspielen.

Köln - „Prince Charming“-Star Kim Tränka erfüllt sich einen alten Lebenstraum und arbeitet jetzt als Schauspieler. Am 19. Februar übernimmt der Reality-Star eine Gast-Rolle in der RTL-Daily-Soap „Alles was zählt“. Tränka soll als Modeberater Sven, der im „Prunkwerk“ arbeitet, Glamour verbreiten.

2021 suchte der 1990 geborene Tränka noch in der Dating-Show „Prince Charming“ bei RTL+ und Vox seine große Liebe. Der gelernte Automobilkaufmann habe aber immer schon mit der Schauspielerei geliebäugelt, teilte RTL mit. Bei der „Alles was zählt“-Eventwoche, die auf der spanischen Insel Mallorca spielt, bekommt er seine Chance.

Tränka schaut sich nach eigenen Worten viel seinen neuen Kolleginnen und Kollegen am Set ab, denn es gibt große Unterschiede zum Reality-TV: „Bei "Alles was zählt" ist es viel anspruchsvoller: Position, Winkel, Licht, Text, Schauspiel.“

Die „Alles was zählt“-Eventwoche läuft vom 17. bis zum 21. Februar. Im Mittelpunkt steht dabei die Figur Jenny Steinkamp, gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen. Die Dreharbeiten waren bereits im November.

„Alles was zählt“ wird produziert von UFA Serial Drama und läuft immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL.