Potsdam - Auf dem Gelände des Hauses von Rapstar Capital Bra in Brandenburg hat es ein Feuer gegeben - die Polizei ermittelt. Der Musiker berichtete, dass das Auto seiner Frau abgebrannt, ihm und seiner Familie aber nichts passiert sei. „Heute Nacht wurde das Auto von meiner Frau abgefackelt, genau neben meinem Haus“, sagte der Berliner Deutsch-Rapper bei Instagram. „Man wollte genau das Haus angreifen.“ Er sagte: „Egal, wer das war: (...) Alles kommt zurück, merk Dir das!“

Er gab aber Entwarnung: „Gott sei Dank ist keiner verletzt oder irgendwas passiert.“ Rauch sei in das Zimmer seiner Tochter gekommen. Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Rapper der vergangenen Jahre - zum Beispiel mit dem Song „110“. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über das Feuer berichtet.

Polizei: „Alles Weitere ist Gegenstand der Ermittlungen“

Die Polizei bestätigte, dass es auf dem Gelände des Hauses eines Künstlers ein Feuer gegeben habe. „Alles Weitere ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher. Niemand sei verletzt worden. Weitere Details gab es zunächst nicht. Der Sprecher verwies für weitere Auskünfte auf die Staatsanwaltschaft Potsdam. Die Polizei ist nach eigenen Angaben noch mitten in den Ermittlungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wohnt Capital Bra im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Der Musiker meldete sich am Sonntag in einem Video bei Instagram zu Wort, in dem ein ausgebranntes Auto zu sehen ist - nur noch als Wrack. Dort zeigt er auch ein Video, auf dem drei Männer an einem Zaun stehen. Einer von ihnen legt offensichtlich ein Feuer.

Die „Bild“-Zeitung zitierte den Rapper: „Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot“, sagte Capital Bra demnach. „Meine Frau ist weinend nach draußen gerannt.“ Das Dach habe ebenfalls Feuer gefangen.

Viel Zuspruch aus dem Netz

Capital Bra bekam im Netz von Hunderten Fans Mut zugesprochen. „Viel Kraft, Bro“, schrieb ein Fan. Der Rapstar ist aber auch umstritten. Mit Rapper Bushido liefert er sich immer wieder öffentlichkeitswirksam einen Streit, obwohl beide früher musikalisch einen gemeinsamen Weg gingen.

Der aus der Ukraine stammende Rapper ist ein Top-Star. Er brachte zahlreiche Songs heraus, die die Nummer 1 in den deutschen Charts waren. Beim Audio-Streaming-Dienst Spotify führte er 2019 und 2020 die Liste der Top-Künstler an. Er war zum Beispiel Chartstürmer mit dem gemeinsamen Album „Deutschrap Brandneu“ mit Farid Bang. Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, wurde am 23. November 1994 in Sibirien in Russland geboren. Später zog die Familie nach Berlin-Hohenschönhausen, wo er einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte.

Nicht nur wegen seiner Musik in den Schlagzeilen

In der Vergangenheit war Capital Bra nicht nur mit seiner Musik in den Schlagzeilen. Im Jahr 2019 geriet er etwa - kurz vor seinem 25. Geburtstag - in Schwierigkeiten, weil er bedroht wurde. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte mitgeteilt, es laufe ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung. In einem Instagram-Video sagte der Rapper damals über seine Gegner: „Die wollen, dass ich mit Musik aufhöre, die platzen auf mich, weil ich einfach Millionen verdiene und sie davon nichts abhaben.“ Gleichzeitig versicherte er seinen Fans: „Ich danke euch von ganzem Herzen, ich lasse mich nicht unterkriegen, von keinem.“

Capital Bra war zuletzt auch Gast in einer Quiz-Show. In der Sendung „Wer weiß denn sowas XXL“ vom Samstag mit Moderator Kai Pflaume trat er auf und trat in der ARD gegen Jeanette Biedermann an.