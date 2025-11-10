Während ihrer Europatour spielt die Rockband Foo Fighters kommendes Jahr auch zwei Konzerte in Deutschland - in Berlin und München. Was Fans wissen müssen.

Die Foo Fighters kommen mit ihrer neuen Tour nach Deutschland. (Archivbild)

Berlin - Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters („Everlong“) kommt mit ihrer neuen Tour im nächsten Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland. Die Shows finden in München und Berlin statt, wie die Band nun ankündigte. In München ist das Konzert am 17. Juni in der Allianz Arena geplant, am 1. Juli spielen die Musiker im Berliner Olympiastadion.

Der Vorverkauf für die Tickets soll laut Angaben der Veranstalter am Donnerstag (13. November) um 10.00 Uhr auf der Plattform Eventim starten. Regulär sind die Karten am Freitag ab 10.00 Uhr erhältlich.

Auch Konzerte in Warschau und Paris

Die Band verwies Fans zudem auf ihren Newsletter für weitere Informationen zu einem Vorverkauf, der schon am Mittwochvormittag beginnen soll. Wie sich Fans für den „Artist Presale“ registrieren können, war zunächst aber unklar.

Mit ihrer „Take Cover Tour 2026“ machen die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl in Europa unter anderem Halt in Oslo, Warschau, Paris und Lissabon. Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 ist der neue Drummer Ilan Rubin mit dabei. Im Oktober hatte die Rockgruppe ihren neuen Song „Asking For A Friend“ veröffentlicht.