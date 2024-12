Fünf Jahre ist es her, dass Madonna ihr neuestes Album „Madame X“ veröffentlichte. Erscheint bald ein neues? Die Pop-Ikone kündigte auf Instagram jedenfalls neue Musik an.

„Freue mich so sehr“: Madonna kündigt neue Musik an

Berlin - Madonna kündigt neue Musik für das kommende Jahr an. „Ich freue mich so sehr, sie mit euch zu teilen. Wer will 2025 neue Musik hören!“, schrieb die 66 Jahre alte „Queen of Pop“ bei Instagram zu einem Video aus vielen kurzen Schnipseln, die sie mit Starproduzent Stuart Price (47) im Studio zeigen. „Die vergangenen Monate waren Medizin für meine Seele“, schrieb Madonna weiter.

Das jüngste Album der Pop-Ikone, „Madame X“, erschien im Jahr 2019. In diesem und vergangenen Jahr war Madonna mit ihrer Welttournee „The Celebration Tour“ unterwegs, die sie durch zwölf Länder führte. Auch in Deutschland trat sie auf. Den Abschluss der Tour feierte sie im Mai mit einem Gratis-Konzert in Rio: Am Copacabana-Strand spielte sie vor Zehntausenden Menschen.