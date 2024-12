New York - Die US-Sängerin Taylor Swift ist mit einer weiteren Rekord-Auszeichnung in ihren 35. Geburtstag gestartet. Swift sammelte bei den Billboard Awards gleich zehn Preise ein und hat nun insgesamt 49 - mehr als jeder andere Musikstar. „Das ist das schönste frühe Geburtstagsgeschenk“, sagte Swift in einer vorab aufgenommen Videobotschaft, die bei der Musik-Gala im TV wenige Stunden vor Beginn von Swifts Geburtstag ausgestrahlt wurde. „Es ist genau das, was ich wollte.“

Sie sammelte schon Dutzende Auszeichnungen ein

Swift hatte am Wochenende gerade erst ihre Rekord-Konzertreihe beendet, die nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) einspielte, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Zudem hat sie während ihrer Karriere bereits Dutzende andere Auszeichnungen eingesammelt.

Bei den Billboard Music Awards folgten auf Swift die Sänger Zach Bryan mit fünf und Morgan Wallen mit vier Auszeichnungen sowie Shaboozey, Bad Bunny, Drake und Elevation Worship mit jeweils drei. Die Auszeichnungen des Fachmagazins Billboard beruhen unter anderem auf Chartplatzierungen.