Schon 18 Mal hat Heidi Klum auf Pro Sieben „Germany's Next Topmodel“ gekürt. Für die nächste Staffel im kommenden Jahr hat die „Model-Mama“ nun eine große Neuerung angekündigt.

Magdeburg/DUR – Für die 19. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ hat Heidi Klum eine große Änderung angekündigt. Wie die „Model-Mama“ am Mittwoch via Instagram mitteilte, werden 2024 erstmals Männer um den Topmodel-Titel kämpfen.

GNTM: Heidi Klum verkündet Neuerung bei „Germany's Next Topmodel“

Im Video ist Klum zu sehen, wie sie in einem Flugzeug ein männliches Mitglied der Besatzung castet, während Ehemann Tom Kaulitz auf dem Sitz neben ihr schläft.

Lesen Sie auch: An diesem See in Sachsen-Anhalt urlaubte sogar schon Heidi Klum

Seit 2006 läuft „Germany's Next Topmodel“, bisher immer nur mit weiblichen Kandidatinnen. In den vergangenen Jahren hatte Klum die Sendung nach heftiger Kritik immer weiter geöffnet. So gehören inzwischen eine Transgender-Kandidatin und ein Curvy-Model zu den Gewinnerinnen der Show.

Lesen Sie auch: GNTM 2023: Alle Infos zur Topmodel-Staffel mit Heidi Klum auf ProSieben

Neue GNTM-Staffel 2024 mit Männer-Models

Auch ältere Kandidatinnen sind seit einigen Jahren mit dabei. Männer gab es bisher allerdings lediglich in Form von „Boyfriends“ oder Shooting-Partnern.

Das soll sich nun ändern. Der Start der nächsten GNTM-Staffel wird für Januar oder Februar 2024 erwartet. Potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen könnten sich ab sofort bewerben.