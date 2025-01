Los Angeles - Das Drehbuch für Edward Bergers Vatikan-Thriller „Konklave“ ist mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Der britische Autor Peter Straughan nahm die erste Globe-Trophäe seiner Karriere in der Nacht zum Montag entgegen. Sein Drehbuch ist eine Adaption des gleichnamigen Romans des Briten Robert Harris („Vaterland“).

Der in Wolfsburg geborene Filmemacher Berger inszenierte aus dem Stoff einen packenden Film über Intrigen und Machtkämpfe bei der Kür eines neuen Papstes. Der Film ist für insgesamt sechs Globes nominiert.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt