Rapper Haftbefehl spricht über seine Kindheit und Träume, die er damals hatte. Ein großer Wunsch betrifft seine Mutter.

Berlin - Rapper Haftbefehl hat sich eigenen Angaben zufolge mit einem großen Geschenk an seine Mutter einen Kindheitstraum erfüllt. „Ich glaub, mein Traum, mein Wunsch war es, meiner Mutter ein Haus zu kaufen, irgendwann“, sagte der 40 Jahre alte Offenbacher in seinem neuen eigenen Podcast „Nina & Aykut“. Das Heim für die Mutter sei etwas gewesen, das er früher „unbedingt erreichen wollte“. „Und das habe ich auch erreicht, Gott sei Dank.“

Seine Frau Nina Anhan bestätigte, dass der Rapper früher oft von diesem Traum gesprochen habe. Nun könne Haftbefehls Mutter „ein glückliches Leben führen“ und habe „ein wunderschönes und vor allem ganz großes Haus“, sagte sie.

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt als derzeit größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation „Babo - Die Haftbefehl-Story“ veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete.