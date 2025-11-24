Im silbernen Pailletten-Top und im Gleichschritt mit Ehemann Justin startet Hailey Bieber ins neue Lebensjahr. Das Model ist 29 Jahre alt geworden.

Los Angeles - Händchenhaltend mit ihrem Ehemann Justin hat Hailey Bieber ihren Geburtstag gefeiert. „Die beste Woche, die 29 einzuläuten“, schrieb sie auf Instagram. Dazu stellte sie ein Video, auf dem sie im Gleichschritt mit ihrem Mann zu sehen ist. Außerdem zeigte Model und Unternehmerin Bieber ein Foto vom gemeinsamen Sohn, wie er mit gehäkelter Mütze auf einem Dreirad sitzt.

Zudem postete sie ein Foto von einer mit weißen Blumen und Kerzen dekorierten Torte. Sie trug zum Geburtstag am Samstag ein silbernes Pailletten-Top und Jeans. In den Kommentaren sind zahlreiche Glückwünsche an sie zu lesen. Unter anderem gratulierte Khloé Kardashian mit „Happy birthday perfect girl“. Auch Paris Hilton und Model Miranda Kerr wünschten ihr auf Instagram alles Gute.