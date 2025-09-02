Am 5. September wird Dieter Hallervorden 90. Die ARD widmet ihm eine große Doku zur besten Sendezeit vier Tage vorher. Es geht um seine Erfolge und den Kampf um Anerkennung.

Dieter Hallervorden - noch 89 - Ende August auf der Jahrespressekonferenz seines Schlosspark-Theaters in Berlin. (Archivbild)

Berlin - Das deutsche Fernsehpublikum ehrt seine Showstars: Der private und politische ARD-Dokumentarfilm „Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt“ hat am Montagabend fast das Quotenrennen in der Primetime gewonnen.

Im Schnitt 2,81 Millionen schalteten im Ersten die Doku zum 90. Geburtstag des Schauspielers ein, der für Palim-Palim-Komik („Nonstop Nonsens“, „Didi – Der Doppelgänger“) sowie ernste Rollen („Sein letztes Rennen“, „Honig im Kopf“) bekannt ist.

Stärker ab 20.15 Uhr war nur der ZDF-Film „Familie Bundschuh - Wir machen Camping“ mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg (4,73 Millionen Zuschauer).

„Dieter Hallervorden – eine der letzten Ikonen der deutschen Showkultur wird am 5. September 90 Jahre alt. Ein Leben zwischen Lachsalven und Tränen, zwischen Skandal und Applaus“, bewarben die Macher vorab ihren Film.

In der Tat bekommen Fans Einblick in Künstlergarderobe, sein Berliner Zuhause und seine Privatinsel in der Bretagne. Seine Frau und viele Weggefährten kommen zu Wort. Seine Kinder Nathalie Hallervorden, die gemeinsame Tochter mit Rotraud Schindler, und sein jüngerer Sohn Johannes berichten über Hallervorden als Vater, „dessen Werte und Überzeugungen nicht immer mit denen ihrer eigenen Generation kompatibel sind“, wie es die ARD formuliert.

Von der Kindheit in Dessau über die dramatische Flucht aus der DDR bis zum heutigen Leben als Betreiber mehrerer Theater, nähert sich „Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt“ fair einer deutschen Legende.