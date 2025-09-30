Horst Lichter ist längst mehr als nur das sympathische Gesicht von "Bares für Rares". Der Moderator zählt zu den absoluten Topverdienern beim ZDF.

Magdeburg/Halle (Saale). – Horst Lichter ist längst mehr als nur das Gesicht der ZDF-Erfolgssendung „Bares für Rares“. Der 63-jährige Moderator, einst als Fernsehkoch bekannt geworden, zählt heute zu den bestbezahlten Persönlichkeiten des öffentlich-rechtlichen Senders.

Seit der ersten Stunde ist er bei "Bares für Rares" mit dabei. Mit seinem Humor und witzigen Einlagen hat er die Zuschauer für sich gewonnen. Das lässt sich der Sender dann auch einiges kosten.

Wie die "Welt" berichtet, soll Lichter unglaubliche 1,7 Millionen Euro Jahresgehalt beim ZDF bekommen. Damit rangiert er direkt hinter Talkmaster Markus Lanz, der mit knapp 1,9 Millionen Euro noch etwas mehr verdient.

Für das kommende Jahr wird bei Lanz sogar mit einem Gehalt von rund zwei Millionen Euro gerechnet. Allerdings, so die "Welt" weiter, wollte das ZDF die einzelnen Verträge nicht kommentieren. Diese würden direkt von der Intendanz ausgehandelt.

"Bares für Rares": Eine der erfolgreichsten TV-Sendung Deutschlands

Dass es die beliebte Trödel-Show mit Horst Lichter überhaupt gibt, ist der Hartnäckigkeit des 63-Jährigen zu verdanken. Denn anfangs habe niemand an den Erfolg der Show geglaubt.

In der "NDR Talk Show" berichtete Lichter einst, dass sein Manager ihm von der Show abgeraten habe. Zum Glück habe er sich nicht beirren lassen.

Auch in einem Podcast mit Barbara Schöneberger räumte Horst Lichter ein, dass es beim ZDF anfänglich Vorbehalte gab. Sogar der damalige Intendant, den ich für den Pilotfilm überzeugen musste, meinte: "Horst komm, Trödel funktioniert nicht im Fernsehen!“

Inzwischen zählt "Bares für Rares" zu den erfolgreichsten TV-Sendungen in Deutschland und wurde sogar mit der Goldenen Kamera und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.