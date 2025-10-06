weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Gefechtsübungszentrum Heer: Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Eil
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Gefechtsübungszentrum Heer Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Bei einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung im Gefechtsübungszentrum Heer in der Altmark ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Das bestätigt jetzt die Bundeswehr auf Volksstimme-Anfrage.

Von Stefanie Herrmann 06.10.2025, 13:46
Bei einer Übung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung wurde eine Soldatin schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in das Uniklinikum Magdeburg geflogen.
Bei einer Übung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung wurde eine Soldatin schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in das Uniklinikum Magdeburg geflogen. Symbolfoto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Letzlingen/Gardelegen/Magdeburg - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, 26. September, auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums Heer in Letzlingen zu einem folgenschweren Auffahrunfall während einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung.