Gefechtsübungszentrum Heer Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein
Bei einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung im Gefechtsübungszentrum Heer in der Altmark ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Das bestätigt jetzt die Bundeswehr auf Volksstimme-Anfrage.
06.10.2025, 13:46
Letzlingen/Gardelegen/Magdeburg - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, 26. September, auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums Heer in Letzlingen zu einem folgenschweren Auffahrunfall während einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung.