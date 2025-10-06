Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Bei einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung im Gefechtsübungszentrum Heer in der Altmark ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Das bestätigt jetzt die Bundeswehr auf Volksstimme-Anfrage.

Bei einer Übung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung wurde eine Soldatin schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in das Uniklinikum Magdeburg geflogen.

Letzlingen/Gardelegen/Magdeburg - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, 26. September, auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums Heer in Letzlingen zu einem folgenschweren Auffahrunfall während einer Übung zur Landes- und Bündnisverteidigung.