Rund 4.900 Kilometer in neun Tagen - das ist das Ziel des Extrem-Radrennens „Race Across America“. Ein Team aus acht in Deutschland bekannten Entertainern und Influencern wagt die Herausforderung.

Oceanside - Ein Team aus acht in Deutschland bekannten Influencern und Entertainern tritt derzeit beim Extrem-Radrennen „Race Across America“ in den USA an - darunter Joey Kelly, Fritz Meinecke, Sascha Huber und Uwe Schüder, bekannt als Flying Uwe. Das Rennen startete laut Veranstalter am Samstag (Ortszeit). „1 Tag Race Across America und jetzt schon tot“, schrieb Fitness-Youtuber Huber als Zwischenupdate unter einem Bild, dass ihn mit hochrotem Kopf zeigt.

Durch 13 Bundesstaaten der USA in wenigen Tagen

Das Rennen geht laut Website der Veranstalter über rund 4.900 Kilometer und durch 13 Bundesstaaten der USA - von der Stadt Oceanside im Bundesstaat Kalifornien bis Atlantic City im Bundesstaat New Jersey. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Team-Wettbewerbs haben demnach neun Tage Zeit, um die Strecke zu absolvieren.

Auch bekannt aus Survival-Show „7 vs. Wild“

„The Race is on“, schrieb Kelly zum Rennstart auf Instagram. „Unser Ziel: Ankommen.“ Zum „Team No Limits“ gehören laut offizieller Meldeliste auch Martin Rudloff, Otto Karasch, Luke Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, bekannt unter ihrem Pseudonym Affe auf Bike. Mit extremen Aufgaben kennen sich die Influencer aus: Fast alle von ihnen nahmen bereits am Survival-Reality-Format „7 vs. Wild“ teil.