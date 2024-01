Köln - Jana und Thore Schölermann erwarten ihr zweites Kind. „Ab jetzt wird unser Leben noch bunter“, schrieb das Moderatoren-Paar auf seinen Instagram-Kanälen zu einem Foto, auf dem ein Schwangerschaftstest zu sehen ist und Jana Schölermann eine Hand auf ihren Bauch gelegt hat. Für die Neuigkeit erhielt das Paar viele Glückwünsche, etwa von Thore Schölermanns „taff“-Kollegin Annemarie Carpendale: „Sooo toll, Ihr Schätze“, schrieb sie unter den Post. Auch die Moderatorinnen Rebecca Mir und Lena Gercke gratulierten.

Kennengelernt hatte sich das Paar, das in Köln lebt, bei den Dreharbeiten zu „Verbotene Liebe“, auch später standen beide gemeinsam vor der Kamera - als Moderatoren-Duo der ProSieben-Realityshow „Get the F*uck out of my House“. Ihr erstes Kind Ilvi kam 2021 zur Welt.