Donald Trumps Vize JD Vance macht vor allem immer wieder Schlagzeilen mit Aussagen zu diversen innen- und außenpolitischen Themen. Nun gibt es zur Abwechslung mal private Neuigkeiten.

Washington - US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau Usha werden zum vierten Mal Eltern. „Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind, einem Jungen, schwanger ist“, teilten beide auf der Plattform X mit. „Usha und dem Baby geht es gut, und wir freuen uns alle darauf, ihn Ende Juli willkommen zu heißen.“

Ausdrücklich dankt das Paar Militärärzten, die sich „hervorragend um unsere Familie kümmern“. Auch den Mitarbeitern dankten die beiden, weil sie „so viel dafür tun, dass wir unserem Land dienen und gleichzeitig ein wunderbares Leben mit unseren Kindern genießen können“.